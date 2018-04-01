Выход Cyberpunk 2077 перенесли на осень
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Новости

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на осень

Выход многообещающей игры Cyberpunk 2077 перенесли с 16 апреля на 17 сентября. По словам разработчиков CD Projekt RED они хотят сделать проект ещё лучше.

Разработчики также заявляют, что завершили работу над контентной частью игры, но впереди много работы в оптимизации, фиксах, а также исправление различных багов.

  • Cyberpank

«Мы хотим сделать Cyberpunk 2077 важным достижением текущего поколения консолей. Перенос даты выхода необходим нам, чтобы получить идеал»

Новые подробности о игре обещают ближе к выходу. Разработка Cyberpunk 2077 ведётся с 2012 года.

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