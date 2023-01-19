ВТБ запустил мобильный банк в Telegram

ВТБ объявил о запуске чат-бота, который будет полноценно выполнять функции онлайн-банка в Телеграме. Сейчас он доступен для всех желающих, особенно он актуален для владельцев iPhone. В банке считают, что чат-бот станет надёжной альтернативой приложению из App Store, которое было удалено в 2022 году.

Запустить цифровой банк в Телеграме планируют в несколько этапом. Первое время пользователю будут доступны востребованные финансовые услуги: просмотр баланса карт и счетов, перевод денег через СБП и пополнение счёта мобильного номера.

Следом планируют запустить оплату по QR-коду, генерацию своего QR-кода, историю операций, перевод между своими счетами и перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

К концу 2023 года бот в Телеграме будет предоставляться все необходимые банковские услуги, а также выпуска цифровых продуктов.

Реализация нового цифрового сервиса в Телеграме – уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность. Святослав Островский, член правления ВТБ.

Как заявляют представители финансовой организации, архитектура предложенного решения не предполагает передачу клиентских данных на серверы Телеграма и максимально безопасна для пользователя. Для защиты операций используется 5-факторная защита.

Чат-бот ВТБ в Телеграме доступен по ссылке t.me/vtb_main_bot. Для совершения операций клиенту нужно пройти авторизацию в чат-бота при помощи кнопки «ВТБ Онлайн».