Копию приложения «ВТБ Онлайн» удалили из App Store

Приложение «Баланс Онлайн», позволяющее пользоваться услугами банка ВТБ, удалили из App Store. Его нельзя найти через поиск App Store или загрузить по прямой ссылке. На это обратила внимание редакция The GEEK.

Напомним, 19 апреля в App Store появилось приложение «Баланс Онлайн» от банка «Возрождение», контрольный пакет которого принадлежит ВТБ. Приложение позволяла пройти авторизацию при помощи банковской карты ВТБ и пользоваться всем привычным функционалом «ВТБ Онлайн».

Предположительно, таким образом ВТБ хотел обойти санкции и предоставить возможность своим клиентам пользоваться мобильным банком на iPhone.

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