Все версии Samsung Galaxy Note10 подешевели

Samsung начала снижать цены на сегодняшние флагманы. Падение ценника связано со скорым выходом новой линейки Galaxy S20 и доступного Galaxy Note 10.

Ранее компании снизила ценник на всю линейку Samsung Galaxy S10, а теперь изменения в стоимости коснулось всех версий Samsung Galaxy Note10.

Базовую версию Galaxy Note10 на 256 ГБ можно приобрести за 540 долларов, вместо изначальных $950.

Старшая версия Galaxy Note10+ обойдётся в 640 долларов вместо $1100. Аналогичное удешевление коснулось Galaxy Note10+ с 512 ГБ, смартфон подешел с 1200 до 940 долларов США.

Когда удешевление топовых смартфонов Samsung доберётся до России — неизвестно.

Анонс новых флагманов от Samsung ожидается 11 февраля 2020 года.