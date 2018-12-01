Изображения чехлов раскрыли внешность Samsung Galaxy A01 Core со съёмным аккумулятором
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Новости

Изображения чехлов раскрыли внешность Samsung Galaxy A01 Core со съёмным аккумулятором

Известный инсайдер Эван Бласс на днях опубликовал первый рендер смартфона Samsung Galaxy A01 Core. Теперь же в сети появились фото задней панели, которые позволяют сравнить изображения и получить представление о внешнем виде и компоновке устройства.

  • Ezgif.com Webp To Jpg 4 1 1024x692 Large
    Рендер Эвана Бласса

Судя по всему, новинка получит одинарную камеру со вспышкой. Сканера отпечатка на задней панели нет. А вот на нижней грани расположится не только micro-USB для зарядки аккумулятора и обмена данными, но и разъём для наушников диаметров 3,5 мм.

  • Screenshot 1 1

Что касается известных спецификаций, то новинке приписывают съёмный аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч (о наличии быстрой зарядки ничего не сообщается), операционную систему Android 10 Go, однокристальную систему MediaTek MT6739WW и 1 ГБ ОЗУ. Понятное дело, что цена такого устройства не будет высокой. Предполагается, что она будет находиться в диапазоне $100.

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Как ожидается, анонс смартфона Samsung Galaxy A01 Core состоится в ближайшие месяцы, возможно, до конца лета. Дата релиза пока не уточняется, но можно предположить, что компания не задержит выход.

Отметим, что Samsung Galaxy A01 Core является упрощённой версией Galaxy A01, который вышел в декабре 2019 года. Однако за те же $100 он предлагал уже двойную основную камеру, 2 ГБ ОЗУ и процессор Qualcomm Snapdragon 439 плюс 16 или 32 ГБ встроенной памяти.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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