Инсайдер: самый дешёвый смартфон Samsung получит чип MediaTek на четыре ядра

Инсайдеры продолжают «сливать» новые данные о смартфонах Samsung. По информации индийского сетевого детектива Мукула Шармы, в скором времени ожидается выход устройства Samsung Galaxy A01 Core.

Samsung Galaxy A01 Core appears on the Google Play Console listing. Specifications revealed.#Samsung #SamsungGalaxyA01Core pic.twitter.com/iO9ERsq9EP — Mukul Sharma (@stufflistings) June 24, 2020

Он раскопал характеристики и первое изображение смартфона начального уровня в базе данных Google Play Console. Судя по утечке, новинка получит систему-на-чипе MediaTek MT6379WW с четырьмя ядрами Cortex-A53 и тактовой частотой 1,5 ГГц.

Новинка получит всего 1 ГБ ОЗУ, однако учитывая наличие операционной системы Android 10 Go это явно не представляет проблемы. Объём постоянной памяти не указан, но, очевидно, он составит 8/16 ГБ.

Новинка также получит экран 1480 х 720 пикселей, плотность их составит 320 DPI. Также отметим дизайн с широкими рамками сверху и снизу экрана, как было модно несколько лет назад. Другие спецификации, в частности, ёмкость аккумулятора, наличие разъёма 3,5 мм и так далее, не уточняются.

Точной даты презентации пока нет, но, скорее всего, новинка появится уже в скором времени. На данный момент неясно, где она будет доступна. Предположительно, её выпустят в Индии и на других развивающихся рынках, где цены на более топовые решения пока что высоки.

Стоимость явно будет низкой, ориентировочно, менее 75 долларов.