Вот какие смартфоны точно получат iOS 14
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Новости

Вот какие смартфоны точно получат iOS 14

На официальном сайте компании Apple появилась страница свежеанонсированной мобильной операционной системы iOS 14. Как известно, её представили вчера и добавили целый ряд нововведений, в том числе виджеты и модули искусственного интеллекта. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Но теперь стало известно, что новинка будет доступна для всех смартфонов, которые ранее получили и iOS 13. Список выглядит так:

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE (первого поколения)
  • iPhone SE (второго поколения)
  • iPod touch (седьмого поколения)

Таким образом, виджеты, улучшенную Siri, переводчик и прочие возможности, представленные вчера, получат все эти решения. Публичная бета-версия для всех участников раннего тестирования появится уже в июле, тогда и можно будет опробовать новинку. А вот полноценный релиз ожидается осенью.

Помимо этого отметим, что новая сборка получит улучшенный браузер Safari, возможность обнаруживать и блокировать следящие треккеры сайтов. Будет также много других изменений по части удобства и безопасности.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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