Вот какие смартфоны точно получат iOS 14

На официальном сайте компании Apple появилась страница свежеанонсированной мобильной операционной системы iOS 14. Как известно, её представили вчера и добавили целый ряд нововведений, в том числе виджеты и модули искусственного интеллекта. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.
Но теперь стало известно, что новинка будет доступна для всех смартфонов, которые ранее получили и iOS 13. Список выглядит так:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (первого поколения)
- iPhone SE (второго поколения)
- iPod touch (седьмого поколения)
Таким образом, виджеты, улучшенную Siri, переводчик и прочие возможности, представленные вчера, получат все эти решения. Публичная бета-версия для всех участников раннего тестирования появится уже в июле, тогда и можно будет опробовать новинку. А вот полноценный релиз ожидается осенью.
Помимо этого отметим, что новая сборка получит улучшенный браузер Safari, возможность обнаруживать и блокировать следящие треккеры сайтов. Будет также много других изменений по части удобства и безопасности.
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