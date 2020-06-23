Вот какие смартфоны точно получат iOS 14

На официальном сайте компании Apple появилась страница свежеанонсированной мобильной операционной системы iOS 14. Как известно, её представили вчера и добавили целый ряд нововведений, в том числе виджеты и модули искусственного интеллекта. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Но теперь стало известно, что новинка будет доступна для всех смартфонов, которые ранее получили и iOS 13. Список выглядит так:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (первого поколения)

iPhone SE (второго поколения)

iPod touch (седьмого поколения)

Таким образом, виджеты, улучшенную Siri, переводчик и прочие возможности, представленные вчера, получат все эти решения. Публичная бета-версия для всех участников раннего тестирования появится уже в июле, тогда и можно будет опробовать новинку. А вот полноценный релиз ожидается осенью.

Помимо этого отметим, что новая сборка получит улучшенный браузер Safari, возможность обнаруживать и блокировать следящие треккеры сайтов. Будет также много других изменений по части удобства и безопасности.