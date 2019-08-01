Apple представила iOS 14

На специальном мероприятии WWDC 2020, компания Apple анонсировала грядущую операционную систему для iPhone – iOS 14.

В обновлении появилась библиотека приложений (App Library), которая сортирует приложения по категориям и создаёт отдельную папку с ними.

Основным нововведением iOS 14 стали виджеты для домашнего экрана. Однако в первое время виджеты приложений будут доступны в малом количестве, пока разработчики не добавят их поддержку. Стоит отметить, что виджеты давно присутствуют в Android и только сейчас Apple решила расширить свою операционную систему аналогичным решением.

Также появился режим картинка-в-картинке, который позволяет смотреть видео с YouTube, Apple TV и других приложений в небольшом экране.

Siri изменила габариты, вместо включения не весь экран, внизу появляется небольшая иконка.

В CarPlay появилась поддержка виртуальных ключей для автомобиля. Первым автомобилей с поддержкой CarKey будет BMW 5-серии 2021 года.

Новое удобное приложение «Перевод» быстро и естественно переводит голосовые и текстовые сообщения между любыми из 11 языков. В режиме перевода на устройстве все функции этого приложения пользователи могут задействовать без подключения к интернету, обеспечивая полную конфиденциальность перевода.

Siri теперь обладает ещё более широкими знаниями и может отвечать на сложные вопросы, выполняя поиск по всему интернету, а также может отправлять аудиосообщения. Когда вы диктуете сообщения, заметки, электронные письма или другой текст, на устройстве запускается клавиатурная диктовка.





В приложении «Дом» теперь ещё удобнее управлять домашними приборами благодаря новым предложениям автоматизации и возможностям быстрого доступа к аксессуарам и сценариям в Пункте управления. Функция адаптивного освещения автоматически настраивает цветовую температуру осветительных приборов, совместимых с HomeKit, в течение дня. А благодаря распознаванию лиц совместимые дверные звонки и камеры могут автоматически распознавать ваших друзей и близких.6 Приложения «Дом» и HomeKit безопасны и конфиденциальны, а вся информация о ваших домашних аксессуарах всегда защищена сквозным шифрованием.

AirPods теперь позволяют мгновенно переключаться между различными устройствами Apple. Система пространственного звука на AirPods Pro, динамически отслеживающая движения головы, обеспечивает качество звучания, не уступающее кинотеатрам.6 Применение направленных звуковых фильтров и плавная регулировка частот для каждого уха дают возможность размещать звуки практически в любой точке пространства и создавать впечатляющие объёмные панорамы.

Цифровые ключи для автомобиля дают возможность отпирать двери и запускать двигатель с iPhone или Apple Watch. Цифровые ключи можно легко отправлять через Сообщения или отключать через iCloud в случае утери устройства. Эта функция, работающая через NFC, появится уже в этом году.8 Компания Apple также представила новое поколение цифровых ключей для автомобилей на основе технологии Ultra Wideband, которые задействуют процессор U1 для пространственного ориентирования и позволят отпирать двери будущих моделей автомобилей, не доставая iPhone из кармана или сумки. Эта технология станет доступна уже в следующем году.

Приложение «Локатор» станет поддерживать сторонние устройства и аксессуары при помощи новой сетевой технологии для аксессуаров. Это поможет пользователям задействовать «Локатор» не только для поиска потерявшиеся устройства Apple, но и других важных предметов. Конфиденциальность по‑прежнему является центральным компонентом системы «Локатора»: все данные защищены сквозным шифрованием. Создатели устройств и аксессуаров уже сегодня получили доступ к проекту спецификации.

В Safari появилась кнопка отчёта о конфиденциальности, дающая возможность легко просматривать список заблокированных межсайтовых трекеров, безопасно отслеживать сохранённые пароли и выяснять, какие пароли могли быть затронуты утечками данных. Кроме того, Safari может переводить целые веб‑страницы.

В приложении «Здоровье» появились совершенно новые функции отслеживания сна, информация об уровнях шума, которые могут негативно влиять на слух, и новый контрольный список Здоровья — центр управления функциями, относящимися к здоровью и безопасности, такими как Экстренный вызов — SOS, Медкарта, ЭКГ и Обнаружение падения.10 Приложение «Здоровье» также стало поддерживать новые типы данных о мобильности, состоянии здоровья, симптомах и ЭКГ.

Приложение и виджет «Погода» уведомляют об экстремальных погодных условиях, а новая таблица осадков на ближайший час отображает поминутное количество осадков, если прогнозируется дождь.

К функциям Универсального доступа добавилась Адаптация наушников, которая усиливает или ослабляет определённые частоты для более чёткого и ясного звучания музыки, фильмов, телефонных звонков и подкастов, а благодаря распознаванию языка жестов в групповых вызовах FaceTime жестикулирующий человек становится лучше виден собеседникам. VoiceOver — одна из самых совершенных функций чтения экрана для слепых пользователей — теперь автоматически распознаёт всё, что отображается на экране, поэтому ещё больше приложений и онлайн‑материалов теперь доступны ещё большему количеству пользователей.

Предварительная версия iOS 14 для разработчиков уже сегодня доступна для участников программы Apple Developer Program на сайте developer.apple.com, а общедоступная бета‑версия для пользователей iOS появится в следующем месяце на сайте beta.apple.com. Новые программные функции станут доступны этой осенью в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 6s и новее. Подробнее на сайте apple.com/ios/ios-14-preview. Функции могут измениться. Некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех языках.