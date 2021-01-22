Вот какие смартфоны не получат iOS 15

По мере приближения к релизу iOS 15 появляется всё больше данных о новинке. Сообщается, что новая ОС оставит «за бортом» iPhone 6/6s, а также iPhone SE первого поколения. Таким образом, без обновления останутся все модели на базе SoC Apple A9.

Помимо смартфонов, в списке есть iPad mini 4 (2015), iPad Air 2 (2014) и ‌iPad‌ 5 (2017) на основе SoC Apple A8, A8X и A9.

Совместимые же решения начинаются с iPhone‌ 7, ‌iPhone‌ 7 Plus и так далее. Планшетную версию iPadOS 15 получат iPad mini 5, iPad Air 3 и новее, iPad 6 и новее, а также iPad Pro начиная с модели 2015 года.

Что касается выхода бета-версии новой ОС, то её стоит ожидать летом.