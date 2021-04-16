Вот как выглядят новые ноутбуки Samsung, которые покажут в конце апреля

Инсайдер Эван Бласс рассекретил внешний вид будущих ноутбуков Samsung. Речь идёт о моделях Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Go.

Первая модель — это трансоформер с сенсорным 15,6-дюймовым экраном и поддержкой. Ему приписывают процессор Intel Core 11-го поколения. На рендерах можно увидеть разъёмы USB-C, выход на наушники и картридер micro-SD.

Galaxy Book Pro — это уже обычной лэптоп, однако у него есть ещё порты USB-A и HDMI. Данных о железе пока нет.

Третьим станет Galaxy Book Go который, возможно, будет построен на ARM-чипе от Qualcomm. Насколько он будет мощным — другой вопрос.

При этом все три модели будут иметь Windows 10. Даты релиза и цены пока не сообщаются.