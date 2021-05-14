Появились качественные рендеры Google Pixel 6 Pro

Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал в Twitter рендеры будущих флагманов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Их выход ожидается осенью, но уже сейчас утверждается, что это финальные версии. Правда, цвета могут отличаться, заявил информатор Макс Вайнбах.

Новинки получили необычные блоки основных камер. Пока неясно, насколько это будет удобно, однако выглядит необычно. При этом модулей у камеры Pixel 6 лишь два, у Pixel 6 Pro – уже три.

Также в сети появилось изображение умных часов Google Pixel Watch. Учитывая, что они показаны вместе со смартфонами и выполнены в том же цветовом варианте, скорее всего, их представят и выпустят одновременно.

Дата релиза пока не сообщается, как и цена.

The GEEK в Вконтакте