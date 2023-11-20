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Воссоздана карта GTA 6 – она в 3 раза больше Лос-Сантоса из GTA 5

Rockstar Games официально анонсировала GTA 6 в начале ноября, а уже в декабре пообещала опубликовать первый трейлер долгожданной игры.

На этом фоне фанаты серии представили карту игры, которая основана на просочившихся в сеть в прошлом году координатах. В итоге, она получилась почти в три раза больше карты GTA 5.

Расстояние между Вайс-Сити и Порт-Геллхорном, крупнейшими городами в GTA 6, равно длине всей карты прошлой части. Отдельно отмечается, что это не полная карта, так как северная часть игровой зоны остается неизвестной.

Подробнее о том, чего стоит ожидать от новой части культовой серии GTA, читайте в нашем материале.

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Источник:
Wccftech
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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