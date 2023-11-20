Воссоздана карта GTA 6 – она в 3 раза больше Лос-Сантоса из GTA 5

Rockstar Games официально анонсировала GTA 6 в начале ноября, а уже в декабре пообещала опубликовать первый трейлер долгожданной игры.

На этом фоне фанаты серии представили карту игры, которая основана на просочившихся в сеть в прошлом году координатах. В итоге, она получилась почти в три раза больше карты GTA 5.

Расстояние между Вайс-Сити и Порт-Геллхорном, крупнейшими городами в GTA 6, равно длине всей карты прошлой части. Отдельно отмечается, что это не полная карта, так как северная часть игровой зоны остается неизвестной.

Подробнее о том, чего стоит ожидать от новой части культовой серии GTA, читайте в нашем материале.