GTA 5 запустили на Android-смартфоне в 100 FPS

Grand Theft Auto 5 запустили на Android-смартфоне в 100 FPS. Соответствующее видео опубликовал автор YouTube-канала «ATHEX VM».

Для этого энтузиаст использовал смартфон OnePlus 12 с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и эмулятор Horizon. При этом в игре было около 100 FPS, и только в «тяжелых» местах, таких как городские пейзажи, показатели могли снижаться до 50-65 FPS.

Тем не менее количество кадров в секунду оставалось играбельным, а температура устройства не поднималась выше 42°, что свидетельствует о хорошей оптимизации и отсутствии значительной нагрузки на процессор.