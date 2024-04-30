GTA 5 запустили на среднебюджетнике Xiaomi POCO F3

Автор YouTube-канала «MJez Game» запустил легендарную GTA 5 на среднебюджетном смартфоне Xiaomi POCO F3 c использованием эмуляторов Winlator и Mobox.

В целом GTA 5 запустилась без проблем, но качество геймплея точно удовлетворит не всех: в среднем – 23-25 FPS с просадками ниже 15 кадров в секунду.

Xiaomi POCO F3, выпущенный в 2021 году, оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 870 с графикой Adreno 650. Смартфон доступен в версиях до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, при этом GTA 5 запускали на модели с 6 ГБ ОЗУ.