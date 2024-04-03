GTA V переносят на Android и Nintendo Switch

В конце прошлого года в сеть утек исходный код Grand Theft Auto V. При этом в коде обнаружили упоминания о возможной версии игры для Nintendo Switch.

На основе утекшего кода энтузиасты пытаются разработать неофициальную версию GTA V для Switch, Linux и Android, но пока сталкиваются с трудностями. В интернете появляются видеозаписи от разработчиков, на которых видно, что игра то запускается с загрузочным экраном, то выдает ошибку.

Оригинальную GTA V выпустили для Xbox 360 и PlayStation 3, так что технические характеристики современных смартфонов и Nintendo Switch вполне могут справиться с требованиями игры. Скорее всего, моддеры все-таки смогут решить все проблемы и в ближайшие время мы увидим GTA V на Android-смартфонах и Nintendo Switch.

Ранее мы сообщали, что GTA 5 запустили на Android-смартфоне со Snapdragon 8 Gen 2 в 30 FPS с помощью эмуляторов.