Водителям «Яндекс.Такси» будет виден рейтинг пассажиров

Яндекс Такси в тестовом режиме начал показывать водителям рейтинг пассажиров. Если у пассажира низкий социальный балл, то водитель может отказаться от заказа и он никак не отразится на его личном рейтинге.
Однако просматривать рейтинг пассажиров смогут не все водители. Для этого должны быть выполнены условия:
- фотография в профиле;
- положительный рейтинг;
- открытое количество выполненных заказов;
- отзывы от других пользователей.
Рейтинг пассажира формируется из последних 40 оценок, которые были поставлены водителями по пятибалльной шкале. Водители могут оценить пассажира за бережное отношение к автомобилю, вежливость, пунктуальность, детали о заказе и удобное место подачи.
Представители Яндекс Такси отметили, что информация об оценки пассажира закрыта для водителей и появляется в обезличенном виде в «Таксометре» при приеме заказа.
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