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Новости

Водителям «Яндекс.Такси» будет виден рейтинг пассажиров

Яндекс Такси в тестовом режиме начал показывать водителям рейтинг пассажиров. Если у пассажира низкий социальный балл, то водитель может отказаться от заказа и он никак не отразится на его личном рейтинге.

Однако просматривать рейтинг пассажиров смогут не все водители. Для этого должны быть выполнены условия:

  • фотография в профиле;
  • положительный рейтинг;
  • открытое количество выполненных заказов;
  • отзывы от других пользователей.

Рейтинг пассажира формируется из последних 40 оценок, которые были поставлены водителями по пятибалльной шкале. Водители могут оценить пассажира за бережное отношение к автомобилю, вежливость, пунктуальность, детали о заказе и удобное место подачи.

Представители Яндекс Такси отметили, что информация об оценки пассажира закрыта для водителей и появляется в обезличенном виде в «Таксометре» при приеме заказа.

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