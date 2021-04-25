Владельцы Xiaomi Mi 11 начали жаловаться на неработающий Wi-Fi

Совсем недавно Xiaomi выпустила флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, но за столь короткий период, он успел обзавестись проблемами. Если ранее владельцы Xiaomi Mi 11 жаловались на сгоревшие материнские платы, то теперь жалобы связаны с Wi-Fi, а точнее, с его отсутствием.

Владельцы смартфона на официальных форумах компании сообщают о багах с Wi-Fi. Он всячески пропадает и в конечном итоге отказывается работать. Нынешняя проблема – это не единичный случай.

По предварительным данным форумчан, такое происходит из-за перегрева и работы телефона на высоких температурах. Кроме того, Xiaomi никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Интересное наблюдение, что посты на форуме о проблемах с Wi-Fi удаляются или добавляются в черным список. Почему так происходит – неизвестно, но все ждут официальных объяснений.