Владельцы Xiaomi Mi 11 жалуются на сгоревшие платы в смартфонах

В сети начали появляться жалобы пользователи на новые смартфоны Xiaomi Mi 11. Как сообщается, проблемы возникаю с материнской платой. Если точнее, он попросту выгорает.

Все пользователи сообщают, что перед выходом из строя смартфон нагревается. Похоже, что у есть проблемы с отводом тепла или аккумулятором. Отметим, что на релизе именно эта модель была «проблемной» из-за процессора Snapdragon 888.

При этом пока что официальных комментариев со стороны Xiaomi пока нет. Компания не ответила ни на один запрос в китайской соцсети Weibo.

Пока что остаётся ждать результатов и, по возможности, не покупать Mi 11.