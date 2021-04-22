Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Владельцы Xiaomi Mi 11 жалуются на сгоревшие платы в смартфонах

В сети начали появляться жалобы пользователи на новые смартфоны Xiaomi Mi 11. Как сообщается, проблемы возникаю с материнской платой. Если точнее, он попросту выгорает.

Все пользователи сообщают, что перед выходом из строя смартфон нагревается. Похоже, что у есть проблемы с отводом тепла или аккумулятором. Отметим, что на релизе именно эта модель была «проблемной» из-за процессора Snapdragon 888.

При этом пока что официальных комментариев со стороны Xiaomi пока нет. Компания не ответила ни на один запрос в китайской соцсети Weibo.

Пока что остаётся ждать результатов и, по возможности, не покупать Mi 11.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
GizmoChina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Поделитесь своим мнением!

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить