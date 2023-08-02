Владельцы iPhone 14 жалуются на резкое уменьшение ёмкости аккумулятора

Проблема с уменьшением ёмкости батареи у некоторых владельцев iPhone 14 и iPhone 14 Pro вызывает обеспокоенность. Блогер Сэм Коль опубликовал скриншот, на котором показано, что у его iPhone 14 Pro после года использования состояние аккумулятора составляет 90%. У других пользователей этот показатель также снизился, например, до 91%, хотя их смартфоны были куплены в январе 2023 года.

Состояние аккумулятора зависит от нескольких факторов, таких как количество циклов перезарядки, рабочая температура смартфона и способ его использования. Обычно батареи iPhone рассчитаны на сохранение до 80% исходной ёмкости после 500 полных циклов зарядки. Однако, несколько факторов, включая условия использования, могут повлиять на этот процесс.

В данном случае нельзя сказать, что проблема с уменьшением ёмкости батареи является системной или всеобъемлющей для всех устройств iPhone 14. Отклонения в состоянии аккумулятора могут быть обусловлены различиями в поведении пользователей, температурных условиях и других факторах.