Вконтакте произошел сбой

В социальной сети Вконтакте произошел неизвестный сбой. Пользователи массово жалуются не недоступность некоторых разделов.
Пользователи могут видеть своих друзей с плашкой “DELETED”, а также при загрузке ленты новостей появляется сообщение:
К сожалению, раздел Новостей временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
В пресс-службе ВКонтакте заявили, что знают о проблеме и ведут восстановительные работы.
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