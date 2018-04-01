Вконтакте произошел сбой

В социальной сети Вконтакте произошел неизвестный сбой. Пользователи массово жалуются не недоступность некоторых разделов.

Пользователи могут видеть своих друзей с плашкой “DELETED”, а также при загрузке ленты новостей появляется сообщение:

К сожалению, раздел Новостей временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.

В пресс-службе ВКонтакте заявили, что знают о проблеме и ведут восстановительные работы.