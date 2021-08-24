ВКонтакте покажет gamescom на русском языке

Пользователи смогут в прямом эфире посмотреть церемонию открытия и узнать об игровых новинках.

ВКонтакте стала партнёром одного из крупнейших событий игровой индустрии — выставки gamescom. Она пройдёт с 25 по 27 августа. Пользователи смогут в прямом эфире следить за церемонией открытия, а также презентациями игр — они будут доступны на русском языке.

Церемония открытия выставки состоится 25 августа. Трансляцию gamescom: Opening Night Live прокомментируют теле- и радиоведущий, продюсер и видеоблогер VJ Хоббит, а также руководитель игрового маркетинга ВКонтакте Никита Моторкин. Выставка продолжится презентациями игровых новинок — их представят Electronic Arts, Ubisoft, Xbox, Activision, Kojima Productions, а также другие крупные и независимые студии.

ВКонтакте проведёт прямые эфиры совместно с Electronic Mushroom. Это ведущая российская технологическая компания в индустрии гейминга и киберспорта.

Выставка gamescom — крупнейшее событие в игровой индустрии в Европе, которое собирало до 370 000 посетителей и 1 037 участников из 56 стран. Ранее выставка проходила в немецком городе Кёльне, однако в этом году перешла в онлайн — специально для неё были созданы виртуальные стенды.

Смотреть трансляцию можно будет по ссылке.