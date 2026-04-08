В «VK Видео» появилась платная подписка

VK запустила отдельную подписку для сервиса «VK Видео», которая позволяет смотреть ролики без рекламы. Функция работает на всех устройствах, включая веб-версию, мобильные приложения и телевизоры.

Стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. Также доступен комбинированный вариант с «VK Музыкой» — он обойдётся в 399 рублей в месяц.

В компании отмечают, что переход на платную модель не является обязательным. Пользователи могут продолжать смотреть видео бесплатно с рекламой.

Управлять подпиской можно через личный кабинет — там же доступно её подключение и отключение.