В «VK Видео» появилась платная подписка

VK представила новую подписку для «VK Видео», которая отключает рекламные вставки.
Редакция The GEEK сегодня в 15:43
VK запустила отдельную подписку для сервиса «VK Видео», которая позволяет смотреть ролики без рекламы. Функция работает на всех устройствах, включая веб-версию, мобильные приложения и телевизоры.

Стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. Также доступен комбинированный вариант с «VK Музыкой» — он обойдётся в 399 рублей в месяц.

В компании отмечают, что переход на платную модель не является обязательным. Пользователи могут продолжать смотреть видео бесплатно с рекламой.

Управлять подпиской можно через личный кабинет — там же доступно её подключение и отключение.

