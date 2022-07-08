ВКонтакте будет предупреждать о подозрительных собеседниках

Социальная сеть Вконтакте ввела новые алгоритмы для фиксирования подозрительной активность от незнакомых пользователей. Мошенникам будет сложнее обманным путём получить от пользователя деньги, пароли и другие личные данные.

При подозрительной переписке, Вконтакте оповестить пользователя специальным баннером. Пользователи смогут отправить жалобу и добавить потенциального мошенника в чёрный список. Чат или диалог будут удалены, чтобы их участники не смогли перейти по опасным ссылкам.

Функция работает в мобильном приложении: она охватывает новые групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет.

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