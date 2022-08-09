ВКонтакте анонсировала глобальное обновление приложения

ВКонтакте анонсировала одно из самых масштабных за всю историю соцсети обновлений мобильного приложения. Оно затронет сразу несколько ключевых продуктов, а также станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Новый дизайн получат главный экран приложения с лентой, раздел «Сервисы», профиль пользователя и сообщества.

Обновление пройдёт в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев. Команда ВКонтакте поделилась подробностями первого этапа и представила обновление дизайна ленты, главного экрана приложения. Детали следующих этапов, которые касаются раздела «Сервисы», профиля и внешнего вида сообществ, обещают раскрыть позднее.

Лента получила новый дизайн с фокусом на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации. Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и глубокому вовлечению в контент, прежде всего — публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем.

В ленте предусмотрены три варианта соотношения сторон — 1 : 1, 3 : 4 и 4 : 3. Благодаря унификации пропорций несколько изображений будут выстроены в аккуратную сетку, а их вёрстка адаптирована с учётом разнообразия размеров экранов в пользовательских устройствах, это повысит интерес аудитории и охваты авторов.

Автор — на первом месте. В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах будет отображаться фотография автора — это подчеркнёт участие подписчиков в жизни сообщества.

Отметки «Нравится» — в два касания. Чтобы оценить публикацию, теперь достаточно сделать двойное касание в любой части поста. При этом можно не стесняться ставить реакции перед своими подписчиками: при скролле ленты под записями не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию. Оба нововведения позволят авторам получать больший отклик от аудитории.

Тестирование начинается сегодня, новый дизайн ленты станет доступен части аудитории. Позднее ВКонтакте представит следующие этапы обновления мобильного приложения и расскажет об обновлениях алгоритмов для развития авторского контента на платформе.

ВКонтакте подготовила рекомендации для авторов: они помогут адаптировать публикации к актуальным форматам уже сейчас.

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