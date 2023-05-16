В VK Play появилась демоверсия Atomic Heart

Бесплатная демоверсия популярного российского шутера Atomic Heart теперь доступна в магазине VK Play. Игроки получили возможность оценить начало игры и принять решение о приобретении полной версии.

Для загрузки демоверсии шутера достаточно перейти по ссылке. До 22 мая можно приобрести полную версию игры по сниженной цене — всего за 1874 рубля вместо обычных 2499 рублей. Однако стоит отметить, что российская версия магазина Steam не предлагает Atomic Heart для приобретения.

Важно отметить, что игру можно не покупать вовсе, так как она уже доступна в каталоге сервиса Game Pass с момента релиза. Таким образом, каждый игрок может выбрать наиболее удобный способ получить доступ к захватывающему миру Atomic Heart.