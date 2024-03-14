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В Steam состоялся релиз Slavania от российских разработчиков

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Валентин Снежин сегодня в 21:08

Российский разработчик FrostLeaf Games объявил о выходе Slavania в Steam. На покупку действует 20% скидка до 27 марта. В итоге игра обойдется в 392 рубля вместо стандартных 490 рублей. Также, те, кто приобретет игру до 26 марта, получат эксклюзивный скин главного героя.

Первые обзорщики (обзор от The GEEK) хвалят увлекательный геймплей и необычную атмосферу в духе славянских сказок.

В Steam состоялся релиз Slavania от российских разработчиков
В Steam состоялся релиз Slavania от российских разработчиков

В будущем игра выйдет на других платформах, включая консоли. Кроме того, имеются сведения о возможном выпуске дополнительного контента и продолжения игры

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Источник:
The GEEK, Steam
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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