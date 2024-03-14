В Steam состоялся релиз Slavania от российских разработчиков

Российский разработчик FrostLeaf Games объявил о выходе Slavania в Steam. На покупку действует 20% скидка до 27 марта. В итоге игра обойдется в 392 рубля вместо стандартных 490 рублей. Также, те, кто приобретет игру до 26 марта, получат эксклюзивный скин главного героя.

Первые обзорщики (обзор от The GEEK) хвалят увлекательный геймплей и необычную атмосферу в духе славянских сказок.

В будущем игра выйдет на других платформах, включая консоли. Кроме того, имеются сведения о возможном выпуске дополнительного контента и продолжения игры