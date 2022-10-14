ВКонтакте запустила приватный режим «Личное пространство»

Новые режим должен оградить пользователя ВКонтакте от нежелательного внимания.

Социальная сеть ВКонтакте представила новый режим под названием «Личное пространство». При его активации, происходит специальный набор настроек, который ограничивает круг общения и оперативно ограждает пользователя от нежелательных собеседников.

По словам разработчиков, опция должна помочь в защите личного пространства, противодействии буллингу, формировании комфортной и дружелюбной среды.

При активации режима «Личное пространство» настройки приватности страницы изменятся на 7 дней: писать пользователю личные сообщения смогут только друзья, а отправлять заявки в друзья — только друзья друзей. Также профиль станет закрытым, добавлять его в чаты и отмечать на фотографиях получится только у друзей. Спустя неделю режим автоматически отключается.

Кроме того, пользователи с режимом «Личное пространство» смогут встретить в ленте новостей специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения ментального здоровья.

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