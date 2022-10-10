ВКонтакте запустила обложки созданные искусственным интеллектом

Социальная сеть ВКонтакте в честь своего дня рождения, представила опцию уникальных обложек для пользовательских профилей, которые создаёт искусственный интеллект.

Для её создание ИИ анализирует интересы и увлечения пользователя из общедоступных источников (паблики, подписки, фотографии и т.д.). Также пользователь может установить свой вариант обложки из любого изображения.

Создать обложку можно из сервиса «Обложка от ВКонтакте» и нажать на кнопку для генерации изображения. После изготовления уникальной обложки, пользователь получит уведомление. После этого нужно выбрать один из четырёх предложенных вариантов и нажать кнопку «Установить обложку». Изображение добавится в профиль пользователя с хештегом #ВКонтакте16.

Чуть позже соцсеть обещает предоставить генерацию уникальных обложек для пользователей веб-версии и мобильного приложения ВКонтакте.

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