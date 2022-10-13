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Приложение ВКонтакте вернулось в App Store

Приложение социальной сети ВКонтакте снова появилось в App Store. Кроме того, вернулись и другие сервисы от VK: Мессенджер, Музыка и Звонки.

В качестве разработчика указывается компания V Kontakte OOO, которая ранее публиковала приложения.

Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы.

Прокомментировала пресс-служба VK

Однако сервисы Mail.Ru в магазин приложений пока не вернулись.

Напомним, приложение ВКонтакте и другие сервисы VK, были удалены из App Store из-за санкций со стороны Великобритании.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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