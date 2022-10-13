Приложение ВКонтакте вернулось в App Store

Приложение социальной сети ВКонтакте снова появилось в App Store. Кроме того, вернулись и другие сервисы от VK: Мессенджер, Музыка и Звонки.
В качестве разработчика указывается компания V Kontakte OOO, которая ранее публиковала приложения.
Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы.Прокомментировала пресс-служба VK
Однако сервисы Mail.Ru в магазин приложений пока не вернулись.
Напомним, приложение ВКонтакте и другие сервисы VK, были удалены из App Store из-за санкций со стороны Великобритании.
Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!
Комментарии