Приложение ВКонтакте вернулось в App Store

Приложение социальной сети ВКонтакте снова появилось в App Store. Кроме того, вернулись и другие сервисы от VK: Мессенджер, Музыка и Звонки.

В качестве разработчика указывается компания V Kontakte OOO, которая ранее публиковала приложения.

Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы. Прокомментировала пресс-служба VK

Однако сервисы Mail.Ru в магазин приложений пока не вернулись.

Напомним, приложение ВКонтакте и другие сервисы VK, были удалены из App Store из-за санкций со стороны Великобритании.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!