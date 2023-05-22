VK анонсировала новый игровой движок Nau Engine

VK анонсировала новый игровой движок под названием Nau Engine. Платформа, разработанная российской компанией, представляет собой открытое программное обеспечение, доступное для всех разработчиков. Nau Engine подходит для создания игр на различных платформах, включая ПК, мобильные устройства, консоли и Web.

Важной особенностью Nau Engine является его доступность и возможность участия в тестировании. На новом сайте проекта можно оставить заявку для присоединения к программе тестирования, что дает возможность разработчикам получить первичный доступ к движку.

Кроме того, команда разработчиков Nau Engine активно ищет новых сотрудников. Вакансии включают в себя позиции QA & Build Engineer, арт-директора, PR-менеджера и редактора. Это предоставляет возможность профессионалам в отрасли присоединиться к развивающемуся проекту и внести свой вклад в создание игровых приложений на основе Nau Engine.