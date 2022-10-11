Vivo запустила акцию на смартфон vivo Y35

Компания vivo объявила специальную цену на новый смартфон vivo Y35 с объёмом памяти 128 ГБ.

Устройство получило 6,58-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и с частотой обновления 90 Гц. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 680, а за автономность отвечает батарея повышенной ёмкости на 5000 мАч.

Корпус смартфона обладает толщиной 8,28 мм и весом 188 г. На выбор покупателя доступны модели в цветах «Чёрный агат» и «Золотой рассвет».

Сейчас vivo Y35 с объёмом памяти 64 ГБ доступен по специальной цене 13 999 рублей и с объёмом памяти 128 ГБ – за 15 999 рублей (вместо 19 999 рублей).

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