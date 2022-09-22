В России представлен vivo Y22 с камерой 50 Мп и аккумулятором 5000 мАч

Компания vivo представила для российского рынка новый смартфон Y22. Он получил основную камеру с разрешением 50 Мп со светосильным датчиком и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Новинка обладает 6,55-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612×720 (HD+), чипсетом MediaTek Helio G85 и 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 64 ГБ, которые можно расширить до 1 ТБ при помощи тройного слота для карт.

Смартфон vivo Y22 уже доступен для покупки по цене 15 999 рублей.

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