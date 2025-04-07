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Vivo X200s c чипом Dimensity 9400+ протестировали в AnTuTu

Официальный анонс смартфона состоится 21 апреля.

Компания Vivo официально объявила, что презентация флагманских смартфонов X200 Ultra и X200s состоится 21 апреля.

Главной звездой презентации станет X200 Ultra — единственный в линейке смартфон, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Vivo X200s, в свою очередь, получит процессор MediaTek Dimensity 9400+, который является улучшенной версией Dimensity 9400.

Уже сейчас в сети появился результат теста нового смартфона с новым чипом в AnTuTu — 2 906 450 баллов. Это немного больше, чем средний мартовский результат Vivo X200 Pro на базе Dimensity 9400 (2 902 298 баллов).

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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