Vivo X Fold2 получит самую быструю зарядку среди складных смартфонов

Выход складного Vivo X Fold2 ожидается уже в этом месяце. Смартфон появился в базе сертификации 3C под номером V2266A.

Стало известно, что новинка получит самую быструю зарядку среди складных смартфонов. Ее мощность составит 120 Вт. При этом, само устройство обещает не потяжелеть от увеличенных конструкций для отвода тепла. Производитель обещает на 10% более легкий корпус.

Для сравнения, предыдущая версия X Fold + поддерживала только 80-ваттную проводную и 10-ваттную беспроводную зарядки.