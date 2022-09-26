Представлен складной смартфон Vivo X Fold+

Компания Vivo анонсировала складной смартфон под названием X Fold+. По дизайну он практически полностью повторяет X Fold первого поколения, но главные изменения содержатся внутри.

Основной экран получил 8,03 дюймовый LTPO AMOLED E5 дисплей с разрешением 2160×1916 пикселей, соотношением сторон 4:3,55 и ультратонкое стеклом (UTG).

Внешний OLED-дисплей имеет диагональ 6,53 дюйма, соотношение сторон 21:9, разрешение 2520×1080 пикселей и защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Оба экрана поддерживают частоту обновления от 1 до 120 Гц и оснащаются ультразвуковым сканером отпечатка пальца. Также изменения претерпел шарнир состоящий и изготовленный из металла аэрокосмического класса. По словам производителя, смартфон способен выдержать более 300 000 циклов складывания. Кроме того, его можно зафиксировать под определённым углом, например для фотографий на основную камеру.

В сложенном состоянии габариты X Fold+ составляют 14,91 мм, а в разложенном — 7,4 мм. Вес устройства — 311 г.

В качестве процессора выступает Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Работает аппарат под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12. Ёмкость аккумулятора составляет 4730 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт. Также есть динамики с Dolby Atmos и модуль NFC.

Камера: основной модуль 48 Мп, телефото 8 Мп с оптическим зумом 5х и цифровым 60х и портретная камера на 12 Мп с OIS. Две фронтальных — 16 Мп каждая.

Смартфон Vivo X Fold+ в модификации 12/256 ГБ будет доступен по цене 9999 юаней (~81 500 рублей), а модификация 12/512 ГБ — 10 999 юаней (~89 500 рублей).

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!