Складной Vivo X Fold+ обнаружили в Google Play Console

Грядущий складной смартфон Vivo засветился в консоли Google Play. Теперь стали известны его название и характеристики.

Смартфон будет называться Vivo X Fold+, его номер модели — V2229A.

Ожидается, что Vivo X Fold+ получит 8,03-дюймовый складной AMOLED дисплей с переменной частотой от 1 до 120 Гц, а также 6,53-дюймовый внешний AMOLED дисплей с частотой 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8+ Gen 1, объем оперативной памяти — 12 Гб.

Основную камеру наделят 4 модулями: главным на 50 Мп, сверхширокоугольным на 48 Мп, телефото на 12 Мп + перископ на 8 Мп.

Емкость аккумулятора составит 4700 мАч + быстрая 80-ваттная зарядка.

Официальный анонс Vivo X Fold+ ожидается в октябре.

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