Представлена раскладушка Vivo X Flip с мощной батареей

Vivo представила яркую раскладушку Vivo X Flip. Производитель обещает 500 000 складываний и фиксацию в нескольких полураскрытых положениях.

Новинка получила основной 6,74-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением FHD + и частотой обновления до 120 Гц и ШИМ 1920 Гц. Внешний экран 3-дюймовый AMOLED. Процессором служит Snapdragon 8+ Gen 1, емкость аккумулятора составляет 4400 мАч — довольно много для складного смартфона. Также есть поддержка быстрой 44-ваттной зарядки.

Основную камеру наделили 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX866V с OIS + 12-мегапиксельный широкоугольный модуль.

Vivo X Flip выпустили в трех цветах: фиолетовом из эко-кожи, бежевом и стеклянном черном.

Стоимость в зависимости от версии следующая:

12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти — 5999 юаней ($870);

12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти — 6699 юаней ($973).

Продажи раскладушки стартуют в Китае с 28 апреля.