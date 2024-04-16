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Доступный Vivo V30 Lite с AMOLED-дисплеем и 80 Вт быстрой зарядкой появился в России

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 15:13

В России начались продажи доступного смартфона Vivo V30 Lite. Он выделяется AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 80 Вт быстрой зарядкой с фирменной технологией FlashCharge и двойными стереодинамиками.

Доступный Vivo V30 Lite с AMOLED-дисплеем и 80 Вт быстрой зарядкой появился в России
Доступный Vivo V30 Lite с AMOLED-дисплеем и 80 Вт быстрой зарядкой появился в России

За автономность смартфона отвечает батарея ёмкостью 5000 мАч. Благодаря 80 Вт быстрой зарядке устройство заряжается до 80% всего за полчаса.

Официальная стоимость vivo V30 Lite с объёмом памяти 8 + 256 ГБ составляет 24 999 рублей, модели с объёмом памяти 8 + 128 ГБ – 21 999 рублей.

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Источник:
The GEEK
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