Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Vivo представила облегченную версию смартфона Y31 на Android 11

Vivo представила новую версию смартфона Y31 на базе операционной системы Android 11. Облегченная версия популярной молодежной модели поступает в продажу с 64 ГБ ROM, тройной AI-камерой, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 5000 мА·ч аккумулятором.

48 Мп основная камера с различными режимами съёмки поддерживает алгоритмы обработки изображения, которые способны выдавать четкие снимки в любое время суток. В новом ночном режиме для основной камеры смартфона Y31 используется алгоритм шумоподавления при объединении нескольких кадров. Технология электронной стабилизации изображения (EIS) основной камеры смартфона Y31 обрезает и выравнивает отдельные кадры, а специальный алгоритм автоматически компенсирует дрожание рук, что позволяет снимать людей и окружающую природу во время бега или езды на велосипеде.

С батареей повышенной ёмкости на 5000 мА·ч и 18-ваттной быстрой зарядкой смартфон заряжается до 70% примерно за час. Благодаря технологии энергосбережения и системе искусственного интеллекта одна полная зарядка может обеспечить до 17,9 часа просмотра онлайн-видео в HD-качестве или 9,9 часа ресурсоёмких игр. Функция обратной зарядки поможет зарядить другие устройства, даже если пользователь окажется вне дома.

Инженеры vivo объединили сканер отпечатков пальцев на боковой грани с кнопкой питания, чтобы можно было включать и разблокировать смартфон одновременно. Благодаря такому решению смартфон Y31 можно легко разблокировать без особых усилий и при включённом экране занимает всего 0,3 секунды. Кроме того, технология Face Wake позволяет разблокировать смартфон, как только пользователь его поднимет.

Смартфон Y31 оснащён дисплеем Halo FullView с диагональю 6,58 дюйма, разрешением FHD+ (2408 × 1080) и поддержкой цветовой палитры P3. Для снижения нагрузки на глаза в смартфоне предусмотрена функция фильтрации вредного синего света.

Смартфон Y31 оснащён 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в сочетании с процессором Qualcomm Snapdragon 662. Благодаря слоту для трёх карт объём памяти можно увеличить до 1 ТБ.

Стоимость смартфона vivo Y31 составит 12 990 рублей.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
The GEEK
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить