Vivo представила облегченную версию смартфона Y31 на Android 11

Vivo представила новую версию смартфона Y31 на базе операционной системы Android 11. Облегченная версия популярной молодежной модели поступает в продажу с 64 ГБ ROM, тройной AI-камерой, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 5000 мА·ч аккумулятором.

48 Мп основная камера с различными режимами съёмки поддерживает алгоритмы обработки изображения, которые способны выдавать четкие снимки в любое время суток. В новом ночном режиме для основной камеры смартфона Y31 используется алгоритм шумоподавления при объединении нескольких кадров. Технология электронной стабилизации изображения (EIS) основной камеры смартфона Y31 обрезает и выравнивает отдельные кадры, а специальный алгоритм автоматически компенсирует дрожание рук, что позволяет снимать людей и окружающую природу во время бега или езды на велосипеде.

С батареей повышенной ёмкости на 5000 мА·ч и 18-ваттной быстрой зарядкой смартфон заряжается до 70% примерно за час. Благодаря технологии энергосбережения и системе искусственного интеллекта одна полная зарядка может обеспечить до 17,9 часа просмотра онлайн-видео в HD-качестве или 9,9 часа ресурсоёмких игр. Функция обратной зарядки поможет зарядить другие устройства, даже если пользователь окажется вне дома.

Инженеры vivo объединили сканер отпечатков пальцев на боковой грани с кнопкой питания, чтобы можно было включать и разблокировать смартфон одновременно. Благодаря такому решению смартфон Y31 можно легко разблокировать без особых усилий и при включённом экране занимает всего 0,3 секунды. Кроме того, технология Face Wake позволяет разблокировать смартфон, как только пользователь его поднимет.

Смартфон Y31 оснащён дисплеем Halo FullView с диагональю 6,58 дюйма, разрешением FHD+ (2408 × 1080) и поддержкой цветовой палитры P3. Для снижения нагрузки на глаза в смартфоне предусмотрена функция фильтрации вредного синего света.

Смартфон Y31 оснащён 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти в сочетании с процессором Qualcomm Snapdragon 662. Благодаря слоту для трёх карт объём памяти можно увеличить до 1 ТБ.

Стоимость смартфона vivo Y31 составит 12 990 рублей.