Vivo показала умные часы, которые могут обмениваться SMS

Компания Vivo на пресс-конференции с китайскими сотовыми операторами показала умные часы Vivo Watch 2. Модель примечательна тем, что оснащена встроенной картой eSIM, что позволяет отправлять и принимать короткие сообщения. Для этого не требуется телефон, Bluetooth и доступ к интернету — всё работает через сами часы.

Новинка получит круглый циферблат, металлический корпус с двумя кнопками и сменные ремешки. Также отмечается, что новинка оснащена OLED-дисплеем, датчиком сердечного ритма, встроенным GPS, счетчиком шагов и батареей ёмкостью 515 мА•ч. У модели 2020 года батарея была меньше — 478 мА•ч.

Учитывая, что умные часы показали на совместном мероприятии с китайскими операторами, пока сомнительно, что они выйдут на глобальный рынок. Впрочем, не исключено, что новинку выпустят в формате «отвязанной» от операторов модели.

Отметим, что другие спецификации, а также цена неизвестны и для китайской модели. Более того, неясно, когда новинка появится на рынке даже в Китае.