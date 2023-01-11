Vivo и KFC выпустили подарочное ведро со смартфоном X90

Компания Vivo совместно с KFC разработали и выпустили для китайского рынка подарочное ведро серии X90 в честь «Безумного четверга». В боксе находится смартфон vivo X90, сумка для переноски кошки и подарочные карты.

Есть два способа получить подарочное ведро: 12 января пользователь должен выполнить поиск «vwo 50» на JD.com и Tmall или приобрести любой смартфон серии vivo X90 у местного продавца. Также любой посетитель KFC может стать участником розыгрыша.

Даже если вы не проживаете в Китае, нельзя пройти мимо и не оценить креатив двух компаний.