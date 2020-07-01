KFC будет печатать наггетсы на 3D-принтере
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Новости

KFC будет печатать наггетсы на 3D-принтере

KFC продолжает делать шум в информационное поле. В этот раз ресторан быстрого питания анонсировал появление необычных наггетсов. Мясо для продукта будет полностью напечатано на 3D-принтере.

Для реализации искусственного мяса возьмут смеси растительных белок и курятины, созданные по технологии клеточного мяса. Партнёром KFC выступает российская лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

Лабораторные наггетсы получат волокнистую текстуру настоящего куриного мяса, но для их производства не будет задействована настоящая курица. Для натурального вкуса добавят фирменные специи.

  • Kfc Naggets

Также в KFC заявили, что их самый популярный продукт являются крылышки, но из-за наличия в них кости напечатать их на биопринтере невозможно. Поэтому экспериментальной позицией стали наггетсы.

Попробовать биотехнологический наггетс можно будет в 2021 году, если компания получит сертификаты на его реализацию.

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