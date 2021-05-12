Vivo дарит скидку на беспроводные наушники

Vivo объявила о старте майской акции, в рамках которой дарит скидки на беспроводные наушники.

Каждый покупатель моделей флагманской серии X50 получает 50% скидку на приобретение беспроводных наушников TWS Neo, а покупатели модели V20 SE получат 50% скидку на приобретение беспроводных наушников Wireless Sport Earphones. Также каждый покупатель смартфонов vivo Y31, Y20, Y30 и Y1s получат в подарок наушники vivo Color Earphone.

Акция доступна в официальном интернет-магазине vivo до 31 мая 2021 года.

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