Видео: OnePlus разработала «дождестойкий» экран

OnePlus презентовала новую технологию под названием «Rain Water Touch». Благодаря ей экран смартфона, даже находящегося под дождем, сможет точно распознавать нажатия на тачскрин.

Для создания подобной технологии был внедрен специальный чип и использованы специальные алгоритмы. При этом точность распознавания даже при сильном дожде достигает до 99%.

Первым устройством с таким экраном станет OnePlus Ace 2 Pro. Его представят уже завтра, 16 августа. После этого технология «Rain Water Touch» будет появляться в других моделях OnePlus.»