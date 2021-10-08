Не все iPhone 14 лишатся «чёлки»

Профильные зарубежные СМИ сообщают, что в будущей линейке iPhone 14 только две модели получат экран без выреза. Само собой, речь идёт о топовых решениях iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. У них в экранах будут небольшие вырезы.

У базовой модели iPhone 14 и упрощённой iPhone 14 Max «чёлки» останутся. Таким образом, больше не нужно будет переворачивать смартфон, чтобы увидеть количество камер и определить модель.

А вот сканера отпечатка пальца TouchID может и не быть. Пользователи хотят видеть в iPhone одновременно Face ID и Touch ID, но, похоже, в Купертино считают иначе.

Само собой, это пока неофициальные данные, однако технически ничего не мешает Apple избавить смартфоны от выреза.