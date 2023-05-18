Valve забанила в Steam аккаунты со скинами для CS:GO на сумму $565 тысяч

В мае 2023 года компания Valve обновила правила поведения на платформе Steam, запретив коммерческую деятельность, включая организацию азартных игр.

18 мая пользователи обратили внимание, что Steam ввел ограничения для нескольких аккаунтов с большим количеством скинов для CS:GO. Оказалось, что почти все эти аккаунты были связаны с сайтами, предоставляющими возможность участвовать в азартных играх и делать ставки на цифровые предметы.

Общая стоимость предметов на трех заблокированных аккаунтах превышает $565,000. Valve запретила обмен предметами для данных профилей, в результате чего владельцы больше не имеют доступа к своим цифровым товарам. Один из владельцев такого аккаунта сообщил, что четыре раза обратился в службу поддержки Valve с просьбой разобраться в ситуации, но после этого ему было ограничено право на отправку запросов.

По отзывам в сети, под ограничения попали только те владельцы аккаунтов, которые продавали скины игорным сайтам. Один из таких пользователей утверждает, что занимался этим в течение девяти лет и не получал блокировок. По всей видимости, в его случае запрет на обмен предметами связан именно с обновлением правил платформы Steam.

Представители Valve пока не прокомментировали данную ситуацию. В сообществе CS:GO считают, что это только начало, предполагая, что компания серьезно взялась за реселлеров, работающих с сайтами азартных игр.