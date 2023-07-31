ВКонтакте и Российская Киберспортивная Лига выпустят NFT-коллекцию

Пользователи ВКонтакте смогут попасть на финал турнира по Counter-Strike: Global Offensive, который проводит Российская Киберспортивная Лига. Для этого фанаты киберспорта получат возможность приобрести NFT из совместной коллекции РКЛ и VK NFT — токены станут билетами на офлайн-мероприятие, на котором определится первый чемпион турнира. Держатели самых редких NFT также получат уникальные бонусы: автограф-сессию с любимой командой, шоу-матч со звездой СS:GO и мерч от лиги.

Коллекция РКЛ состоит из 1 050 токенов трёх степеней редкости: бронза (750 шт.), серебро (250 шт.) и золото (50шт.). Золотые и серебряные токены закрепляют за обладателем право на эксклюзивные бонусы. Вместе с серебряным токеном покупатели получат набор мерча и возможность поучаствовать в автограф-сессии с командами. Владельцы золотого токена получат VIP-билет на финал с доступом в закрытые локации турнира, а также смогут сыграть шоу-матч против звезды СS:GO.

Пользователи смогут купить коллекционные токены на сайте РКЛ, а поучаствовать в конкурсах от партнёров организации и команд-финалистов. Получить токен можно будет в приложении VK NFT — для этого необходимо привязать свой криптокошелёк и ввести индивидуальный цифровой код, выданный при покупке. Для прохода на мероприятие достаточно будет показать NFT в приложении. Кроме того, пользователи ВКонтакте смогут продемонстрировать коллекционные токены друзьям — установить на аватар, витрину в профиле, опубликовать пост или историю.

Финал первого сезона Российской Киберспортивной Лиги по СS:GO пройдёт 12–13 августа на YOTA ARENA в Москве. В решающий этап турнира прошли четыре команды, которые поборются за кубок чемпиона и крупный призовой фонд: FORZE, HOTU, Websterz и YNT. Прямая трансляция турнира пройдёт в официальном сообществе РКЛ ВКонтакте.