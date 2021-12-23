В Японии разработали экран, позволяющий ощутить вкус еды

В университете Мэйдзи в Японии профессор Гомей Миясита со своей командой разработали прототип дисплея под названием Taste the TV (TTTV), который позволяет почувствовать вкус еды. Но для этого дисплей нужно будет облизать.

Новинка оснащена десятью канистрами с ароматизаторами. Вещества подаются на экран в зависимости от того, что на нём показывают. При этом первые тесты обнадёживают. Студентка, которая приняла участие в тестировании, заявила, что имитация вкуса не отличается от настоящего — она выбрала молочный шоколад.

При этом профессор Миясита отметил, что готовое устройство может стоить порядка 875 долларов. Сейчас он ведёт переговоры с компаниями, которые могут использовать эту же технологию, чтобы распылять вкус шоколада или пиццы на ломтики хлеба.

Саму технологию автор позиционирует в качестве возможности попробовать что-то новое, не выходя из дома, что важно в условиях пандемии.