В Яндекс.Почте 360 обновился Телемост

В наборе сервисов для работы Яндекс.Почта 360 обновился Телемост. У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона, а главное — появились виртуальные фоны.

Теперь пользователи могут общаться с друзьями и коллегами на фоне пляжа или, скажем, горных вершин. Это удобно, если не хочется показывать другим свой дом или офис. Фоны доступны в десктопном Телемосте для Mac и Windows (64 bit). Сейчас там десять вариантов, позже можно будет добавлять к ним свои. Фоны работают на технологиях Яндекса, которые используют машинное обучение. Благодаря им сервис распознаёт на видео изображение человека, чтобы перенести его на другой фон.

В десктопной и веб-версии сервиса появился режим докладчика, когда говорящий показан крупнее остальных. А если все участники не умещаются на экране, появляется полоса прокрутки.