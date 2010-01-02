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Новости

В Яндекс.Почте 360 обновился Телемост

В наборе сервисов для работы Яндекс.Почта 360 обновился Телемост. У него изменился дизайн, вышли отдельные приложения для компьютера и смартфона, а главное — появились виртуальные фоны.

Теперь пользователи могут общаться с друзьями и коллегами на фоне пляжа или, скажем, горных вершин. Это удобно, если не хочется показывать другим свой дом или офис. Фоны доступны в десктопном Телемосте для Mac и Windows (64 bit). Сейчас там десять вариантов, позже можно будет добавлять к ним свои. Фоны работают на технологиях Яндекса, которые используют машинное обучение. Благодаря им сервис распознаёт на видео изображение человека, чтобы перенести его на другой фон.

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В десктопной и веб-версии сервиса появился режим докладчика, когда говорящий показан крупнее остальных. А если все участники не умещаются на экране, появляется полоса прокрутки.

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Источник:
Пресс-служба Яндекс
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