Почта, календарь, мессенджер и облако — теперь это один сервис Яндекса

Компания Яндекс представила новый сервис под названием Яндекс.Почту 360. Несмотря на название, это сборник из сервисов с общим интерфейсов.

В комплект входят Яндекс.Почта, Яндекс.Диск, Яндекс.Календарь, Яндекс.Телемост, Яндекс.Мессенджер и Яндекс.Заметки. То есть, идея состоит в унификации интерфейса и повышении удобства переключения между приложениями.

Так выглядит новый интерфейс

То есть, проведя встречу в Телемосте можно сразу же записать данные в Заметки, после чего переслать текстовую версию в Почте или Мессенджере. По умолчанию для пользователей там даётся 30 ГБ пространства на Яндекс.Диске и все основные функции сервисов.

Цены

За дополнительную оплату можно получить дополнительный объём в облаке — от 79 рублей. При этом владельцы почтовых ящиков на Яндексе могут попробовать расширенную версию бесплатно. Срок составит от одного до трёх месяцев. И бизнес-пользователи могут получить до полугода бесплатного использования, если подключат набор сервисов до 28 октября.

Постепенно запуск Яндекс.Почты 360 планируется и для обычных пользователей, но если кому не терпится, то новинку уже можно попробовать. При желании сохраняется возможность возврата к старому интерфейсу.

Напомним, что теперь фирменную клавиатуру можно включить через приложение Яндекс.